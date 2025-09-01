La Nazione: Lamptey yes, Lindelof no
Tanti temi nell'edizione odierna de La Nazione. Spazio, inevitabilmente, alla partita giocata ieri sera contro il Torino, ma anche al mercato, che si chiuderà fra poche ore.
Prima pagina
In copertina il Qs de La Nazione intitola a tutta pagina: “A Piccoli passi. Un altro pari”, approfondendo brevemente nel sottotitolo “Viola un punto a Torino. De Gea salva, l'attacco non incide”.
Pagine 2-3
Nelle pagine interne La Nazione approfondisce l'analisi della partita contro i granata: “Viola, altro giro e stesso risultato” e ancora “Pari a Torino, punto firmato De Gea. L'attacco pesante non si fa sentire”. Il quotidiano presente poi una “carrellata” di pareri espressi dalla firme più note del giornale. fra questi anche Benedetto Ferrara, che scrive: “Tutti possono dare di più, c'è da trovare l'equilibrio”.
Pagina 4-5
A pagina 4 ancora spazio alla Fiorentina con le parole del tecnico viola: “Pioli comunque felice: volevamo vincere, buona prestazione”. In taglio basso spazio alla primavera vincente contro l'Inter: “Braschi-gol, battuta l'Inter. I viola salgono in testa”. A pagina 5 troviamo invece gli approfondimenti di mercato, con l'articolo intitolato: “Lamptey yes, Lindelof no. Ferrari: noi a posto così”.