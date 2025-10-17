L'ex bomber della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato a fondo di diverse squadre di Serie A. Fra queste, inevitabilmente, c'è anche la squadra di Stefano Pioli, che sta vivendo un periodo tutt'altro che positivo.

Le difficoltà di Pioli

“Premetto che non parlo di certezze - dice Toni - ma esprimo un’opinione basata su una sensazione. Secondo me Pioli era partito con un’idea di gioco poi, visti dal vivo tutti i calciatori a disposizione e considerate le loro caratteristiche, magari fa fatica a mettere in pratica quell’idea”.

I tifosi viola

Il vincitore della scarpa d'oro 2006 ha continuato parlando del difficile rapporto fra il club e i tifosi: “Per trovare entusiasmo, serve una bella vittoria. I tifosi sono in rotta con il club, la squadra non sta andando bene, la certezza è che ci si deve ricompattare. A Firenze, senza l’amore della gente, non si va da nessuna parte”.