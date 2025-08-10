Il Crystal Palace ribalta il pronostico e si porta a casa il Community Shield. Inizio di stagione coi fiocchi per la grande avversaria della Fiorentina in Conference
Questo pomeriggio è andata in scena a Wembley la finale di Community Shields fra il Liverpool e il Crystal Palace, squadra fra le favorite per la Conference League assieme alla Fiorentina.
Il club londinese, dopo aver vinto anche la FA Cup in finale contro il Manchester City, è riuscito a ribaltare il pronostico vincendo ai rigori anche la Community Shields. Non c'è due senza tre? Speriamo proprio di no visto che il Crystal Palace sarà avversaria della Fiorentina nella prossima Conference.
💬 Commenti (1)