Gosens rischia di brutto ma Di Bello grazia Zerbin. Caos e accentuazione in area grigiorossa

La partita tra Cremonese e Fiorentina è stata diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Primo tempo

Nel primo tempo ci sono due interventi in area grigiorossa da segnalare: prima Maleh trattiene Mandragora e il centrocampista viola si lascia andare a terra quando l’avversario lo molla. Subito dopo Piccoli va giù dopo un contatto con Ceccherini. Alla fine la sensazione che si ha è sempre la stessa: i giocatori gigliati cercano il rigore a tutti i costi, in maniera troppo forzata per convincere il direttore di gara.

Secondo tempo

Nel secondo tempo invece c'è un episodio che vede protagonista Gosens; l'esterno tedesco rischia di brutto quando viene spinto da Zerbin contro il palo della porta della Fiorentina. Di Bello decide di non punire il giocatore della Cremonese che almeno un giallo se lo meritava (stendiamo un velo pietoso sul fatto che sia andato a prendere il pallone per battere un calcio d'angolo, senza preoccuparsi delle condizioni dell'avversario). Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. L'esterno gigliato ha riportato un trauma toracico posteriore ed è uscito dal terreno di gioco.