Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Celeste Pin ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina, chiudendo su Comuzzo.

"La Fiorentina si sta muovendo bene, nel calcio chi prima arriva, prima alloggia. Gli investimenti fatti sono sicuramente in collaborazione con Pioli, ed è sinonimo di apertura tra tecnico, ds e dg. Quando hai uno con le spalle larghe come Pioli, è come avere allenatore manager, la strada tracciata dalla Fiorentina è questa. Che siano italiani e stranieri, è importante che arrivino in viola calciatori ottimi".

‘Ora la Fiorentina deve solo vincere. Ci sono gli ingredienti giusti’

“Non voglio sentir parlare di programmi, l’anno prossimo la Fiorentina deve solo vincere, il resto non conta. La Fiorentina deve partire con questa mentalità ed essere dirompente in ogni competizione per arrivare alla vittoria. Non bisogna guardarsi indietro su ciò che è stato, bisogna avere la percezione che per la Fiorentina deve essere l’anno giusto. Ci sono tutti gli ingredienti per fare calcio nel modo giusto. Firenze ha ambizione, lasciando da parte le problematiche dello stadio, con Pioli si può fare calcio a certi livelli”.

‘Comuzzo sarà un punto di riferimento viola’

“Pioli può giocare sia a 3 che a 4, è duttile, lo schieramento è l’ultimo dei problemi ed i difensori viola devono essere in grado di ricoprire più ruoli. L’abbondanza non è mai un problema per una squadra. La possibilità di scegliere deve solo rendere contenti. Comuzzo vuole rimanere a Firenze e questo è un bel segnale per la Fiorentina, un esempio più unico che raro visti i tanti interessi per il giocatore. Faccio tanto affidamento su di lui e ho criticato Palladino quando non l’ha fatto giocare nel girone di ritorno. Sarà un punto di riferimento per la Fiorentina del prossimo anno”.