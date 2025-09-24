O il rilancio...o il caso che potrebbe ufficialmente scoppiare nella prossima trasferta

L'inforunio subito in Nazionale, l'ennesimo problema avuto da quando è arrivato alla Fiorentina, ha indubbiamente condizionato questo inizio di stagione di Albert Gudmundsson.

Un caso che potrebbe scoppiare

Non convocato contro il Napoli, tutta la gara in panchina contro il Como, se dovesse essere tagliato fuori da ogni scelta pure per la trasferta contro il Pisa di domenica prossima, ecco che si aprirebbe ufficialmente un caso.

Quanti soldi!

E che caso, verrebbe pure da dire, anche perché la Fiorentina, non dimentichiamocelo mai, ha tirato fuori qualcosa come 19 milioni di euro per lui, tra prestito oneroso e riscatto, senza tralasciare che gli versa 2,2 milioni di euro all'anno netti di ingaggio.

Doveva essere l'elemento in più, quello che garantiva fantasia, giocate e imprevedibilità alla squadra e invece siamo già a dover sperare nel rilancio. Quando arriverà una svolta per lui?