Amrabat cerca il rilancio, Maleh fatto fuori, Sabiri già out in partenza

Il centrocampista ancora di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat, cercherà di rilanciarsi nella prossima edizione della Coppa d'Africa, che lo vedrà tra i protagonisti nelle fila del Marocco.

Un mese impegnato?

Il giocatore prestato al Manchester United è stato convocato ufficialmente per la competizione che lo terrà impegnato, nel migliore dei casi per la propria nazionale, per circa un mese.

Salta Maleh

Fuori dall'elenco invece l'ex viola Youssef Maleh e il fratello di Amrabat, Nordin che figuravano invece nei preconvocati.

Sabiri era già out

Era già fuori dai giochi l'attaccante, sempre di proprietà della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri che è finito fuori dai radar che contano e sta avendo anche diversi problemi con l'Al-Fayha.