La Fiorentina Primavera di Galloppa riprende la sua marcia e ora la zona play-off non è più così lontana

Il 2024 della Fiorentina Primavera va decisamente al contrario rispetto a quello dei grandi, visto che i ragazzi di Galloppa sono imbattuti da dicembre e vantano ora una striscia positiva di 7 gare, sommate a una Coppa Italia dove la sesta finale consecutiva è dietro l'angolo. Ieri la vittoria sulla Juve, che all'andata si era imposta per 3-0 e che ora dista appena 3 lunghezze. I play-off invece sono 8 punti più in su, con un girone ancora quasi intero da giocare. Questa la situazione in attesa delle altre gare:

Classifica Primavera 1: Inter 41, Milan 35, Torino 34, Roma 34, Lazio 34, Sassuolo 33, Atalanta 31, Juventus* 28, Cagliari 28, Genoa 27, Verona 27, Fiorentina* 25, Empoli 25, Sampdoria 22, Monza 21, Lecce 20, Bologna 18, Frosinone 10.

*una partita in più