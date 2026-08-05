Un altro giovane ai saluti: "Dopo 12 anni e tantissime emozioni, ciao Firenze"
Gianmarco Angiolini. (da YouTube: ACF Fiorentina)
Tanti movimenti anche tra le fila delle giovanili: un attaccante classe 2007 ha salutato la Fiorentina sui social in vista della sua partenza.
Lascia Firenze
Si tratta di Gianmarco Angiolini, campione dello storico Scudetto Primavera con la Fiorentina quest'anno: il ragazzo ha fatto un post su Instagram salutando Firenze e la squadra nella quale è cresciuto.
Il saluto
“Dopo 12 anni e tantissime emozioni, è arrivato il momento di salutarci. Ciao Firenze💜", il messaggio di Angiolini.”"
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