Un altro giovane ai saluti: "Dopo 12 anni e tantissime emozioni, ciao Firenze"

Tanti movimenti anche tra le fila delle giovanili: un attaccante classe 2007 ha salutato la Fiorentina sui social in vista della sua partenza.

Lascia Firenze

Si tratta di Gianmarco Angiolini, campione dello storico Scudetto Primavera con la Fiorentina quest'anno: il ragazzo ha fatto un post su Instagram salutando Firenze e la squadra nella quale è cresciuto.

Il saluto

“Dopo 12 anni e tantissime emozioni, è arrivato il momento di salutarci. Ciao Firenze💜", il messaggio di Angiolini.”"