Ma se fossero arrivati trenta milioni quest'estate...

Nel corso degli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio disgelo tra la Fiorentina e Dodô. Ma fino a poche settimane fa, il rapporto è stato tutt'altro che idilliaco.

Trenta milioni

Al punto che i viola avevano fissato il prezzo del calciatore nel corso dell'ultima estate. Davanti ad un'offerta da almeno 30 milioni di euro lo avrebbero venduto all'istante. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

L'opera di riavvicinamento

Alla fine però non si è fatto avanti nessuno in maniera convinta e soprattutto con quei soldi in mano ed è così che l'ex diesse, Daniele Pradè, ha dovuto iniziare l'opera di riavvicinamento, portata poi avanti da Roberto Goretti.