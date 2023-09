Kokorin: "Grazie Firenze per tutto, mi mancherai"

Un anno in prestito all'Aris Limassol e poi Aleksandr Kokorin si ritroverà col proprio cartellino in mano, libero di accasarsi dove meglio crede. Quel che è certo è che non giocherà più con la Fiorentina.

L'attaccante russo ha però mandato il suo messaggio a Firenze e ai tifosi attraverso i propri social. Una frase secca ma sentita allo stesso tempo: “Grazie Firenze per tutto, mi mancherai”.

Adesso comincia una nuova, vecchia, avventura per lui che avrà il compito di confermarsi come il miglior giocatore del campionato cipriota e rivincere il titolo con la sua squadra.