Tanto tuonò che alla fine... non piovve. Dopo la sfuriata di Italiano, Lucumì potrebbe restare a Bologna

Tanto tuonò che alla fine… non piovve. Dopo le voci di mercato e soprattutto la sfuriata di Italiano post gara con la Roma (senza fare nomi, ma era facile immaginare a chi si rivolgesse), pare che Lucumì resterà a Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come le parti stanno dialogando per trovare un accordo, senza bracci di ferro, e nonostante l'intenzione del colombiano di accettare l'offerta del Sunderland.

Parti in contatto

Per inciso, un quinquennale da 3 milioni a stagione che farebbe tentennare chiunque, unito al fascino del campionato inglese. Trovare una soluzione che accontenti tutti non è facile, ma Sartori e Di Vaio stanno lavorando instancabilmente su questo fronte. Certo che, dopo lo sfogo di Italiano, una permanenza di Lucumì farebbe quantomeno sorridere.

