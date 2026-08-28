La nuova installazione per celebrare il centenario della Fiorentina è arrivata al Piazzale Michelangelo! - FOTO FN
Negli scorsi giorni aveva fatto discutere la decisione della Soprintendenza di negare gli ultimi permessi per l'installazione pensata dalla Fiorentina per i 100 anni di storia della società.
Arrivata a destinazione
Stamattina però, con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto, la scritta “V100LA” è arrivata nel suo luogo designato! Come si può vedere dalla foto esclusiva di FiorentinaNews.com, la scritta è stata posta al Piazzale Michelangelo come originariamente pattuito.
Dimensioni
La Fiorentina ha decisamente fatto le cose in grande; l'installazione è impossibile da non vedere date le sue dimensioni: alta 2 metri lunga più di 10.
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