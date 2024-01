L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone, che ha segnato il classico gol dell'ex con la maglia dei partenopei stasera nella vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa, è intervenuto a Sportmediaset dopo la gara: “Questa vittoria è un bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati compatti, abbiamo sofferto. La Fiorentina è stata brava in tantissimi aspetti.

“La partita contro la Fiorentina quella della svolta? Non so”

E prosegue: "Partita della svolta? Non lo so, noi dobbiamo lasciare tutto in campo come oggi aldilà della tattica. Dobbiamo continuare così. Cerco di mostrare ai miei compagni di non mollare mai, perché quando poi passa il tempo e finisce la carriera ci sono i ricordi e a me piacerà ricordare di aver dato qualcosa ai miei compagni e a me stesso".