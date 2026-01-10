​​

La Gazzetta dello Sport: il restyling di Fagioli è già completato

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport, spazio per la Fiorentina a pagina 23: “Fagioli tutto nuovo” e in sommario: “Nella Fiorentina comanda Nicolò. Guida la risalita e punta l'azzurro”. Di spalla: “Pablo Marì saluta, lo attende Inzaghi. Fari su Ugresic”.

