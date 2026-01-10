Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: il restyling di Fagioli è già completato Redazione / 10 January 2026, 12:16 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport, spazio per la Fiorentina a pagina 23: “Fagioli tutto nuovo” e in sommario: “Nella Fiorentina comanda Nicolò. Guida la risalita e punta l'azzurro”. Di spalla: “Pablo Marì saluta, lo attende Inzaghi. Fari su Ugresic”. Seguici su Google News Notizie correlate L'ennesima rinascita di Fagioli che smentisce tutti: il play della Fiorentina è lui. Alla fine della rincorsa ci sono salvezza... e Nazionale C'è poco da calcolare: Brescianini a Firenze per giocare e da subito. Vanoli pensa già al debutto con il Milan 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta