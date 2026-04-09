Una sorpresa sulla destra? La Fiorentina verso un cambiamento all'ultimo minuto

Guardando i giocatori che Paolo Vanoli ha portato con sé in questa trasferta londinese, viene da pensare che la formazione titolare della Fiorentina per stasera è pressoché certa.

Cambio all'ultimo?

E infatti tutti sono andati verso un'unica direzione in questo senso. Però qualcosa potrebbe cambiare all'ultimo minuto. Stando a quanto riportato da Lady Radio, in difesa, sulla destra potrebbe esserci Comuzzo dall'inizio e non Dodô.

Una chiave di lettura

Il brasiliano è di ritorno dopo aver saltato la gara di campionato contro il Verona e probabilmente il tecnico viola, che già deve fare i conti con tante assenze, non se la sente di rischiarlo dal primo minuto stasera. Questa potrebbe essere la giusta chiave di lettura se, veramente, si andasse verso questa direzione che sarebbe sorprendente.