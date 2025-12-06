Parisi: "Stiamo provando varie soluzioni ma poi decide il mister. Sentiamo il supporto dei tifosi, dobbiamo vincere per loro"

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Sassuolo.

Sui tifosi

Sui tanti tifosi presenti a Reggio Emilia per la partita Parisi dichiara: “I nostri tifosi sono sempre straordinari, anche a Bergamo erano in tanti. Sentiamo il loro supporto. Oggi la responsabilità è nostra come sempre. Dobbiamo vincere per loro”.

Su Vanoli

Mentre sul tecnico Vanoli si esprime così:" Stiamo provando varie soluzioni ma alla fine decide il mister. Io sono un terzino ma posso fare anche il quinto. Siamo concentrati sul campo, le indicazioni dell'allenatore poi ci possono aiutare".