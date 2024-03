Marcheschi: "Ora non ci sono più dubbi, i 55 milioni non saranno destinati al Franchi. Adesso progetti da città metropolitana"

“Non ci sono più dubbi. O meglio, non ci devono più essere. La certezza che i 55 milioni dei Piani Urbani Integrati non siano destinati alla ristrutturazione dello Stadio Franchi di Firenze, come aveva invece annunciato il sindaco Dario Nardella, e’ stata ribadita dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I sindaci dell'area metropolitana, grazie al Governo, potranno farsi avanti con progetti davvero necessari e di pubblica utilità da sottoporre all’esecutivo”, lo scrive, in una nota, il senatore fiorentino di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi.

E ancora: "Da tempo gli amministratori di comuni manifestano molte esigenze e confidiamo, adesso che è ulteriormente chiarita l'impasse Franchi, che sapranno cogliere l'occasione che il governo ed il ministero guidato da Raffaele Fitto hanno dato, per poter dar vita concretamente ad interventi che siano utili per tutti i cittadini che rappresentano. Siamo altrettanto certi che, fra le priorità, sarà rappresentata l’esigenza di mettere in sicurezza quei comuni colpiti dall'alluvione dello scorso novembre" conclude Paolo Marcheschi.