Dieci cambi di allenatore in otto anni di gestione Commisso

I numeri parlano chiaro: con quello che stiamo vivendo e vedendo in queste ore, la Fiorentina della gestione Commisso ha raggiunto quota 10 cambi di allenatore in 8 anni di proprietà.

Che numeri

Un numero impressionante di avvicendamenti sulla panchina della Fiorentina, specialmente se consideriamo la lunga esperienza di Italiano a Firenze durata ininterrottamente per 3 stagioni. Questo vuol dire che, tolto l'allenatore ora al Besiktas, nelle restanti 5 stagioni la società viola ha cambiato, per un motivo o per un altro, ben 9 volte.

E pensare che…

Compreso in questo conto c'è ovviamente anche la bizzarra vicenda Gattuso, che diede inconsapevolmente il via alla parentesi più longeva dell'era Commisso, rappresentata da Vincenzo Italiano. I numeri degli avvicendamenti, dati da ripensamenti, esoneri e dimissioni, sono impressionanti. E pensare che questa volta, a differenza del passato, Commisso stesso non ha influito minimamente nel fare e disfare tutto.