Sul suo canale You Tube il giornalista Fabio Caressa ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Bologna, in particolare quella di Fagioli. Poi ha dedicato un pensiero a Rocco Commisso.

Le parole di Caressa

“Nella top 11 di questa giornata metto Mandragora, che sta giocando una grande stagione così come Fagioli. Ero indeciso, l'ex Juventus non l'ho messo perché ancora commette ingenuità come quella che ha permesso al Bologna di accorciare. A volte in campo si pettina. E' un po' quello che mi dicevano quando giocava in C. L'ha persa molto questa cosa, anche perché i problemi che ha avuto l'hanno fatto crescere, ma ancora qualcosa da limare c'è. Non sempre ci deve essere la bellezza. Ma sta facendo una grande stagione”.

Su Commisso

“Commisso è stato un grande uomo. Voleva rendere al calcio quello che il calcio gli aveva dato. Aveva grandi idee: lo stadio, il Viola Park… Manteneva però l'amore per il calcio perché amava la sua squadra. Dava al calcio il sentimento. C'era differenza tra la sua proprietà e quella di altri fondi americani. Commisso ci metteva l'anima. Ha investito tanto e manteneva vivo il sentimento”.