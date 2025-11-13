Jeda: "Con Pioli appiattimento tecnico e mentale, palese che non ci fosse sintonia con la squadra. Vanoli si è preso una bella gatta da pelare"

L'ex attaccante Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, ha condiviso il proprio pensiero sulla scelta fatta dalla Fiorentina di prendere Paolo Vanoli come nuovo allenatore e sulle possibilità del club gigliato di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

“I timori non sono assolutamente passati - ha detto Jeda a News.Superscommesse.it - Credo che Vanoli avrà tantissimo da lavorare, perché si tratta di una situazione singolare che nessuno si sarebbe aspettato. Resta difficile capire quali siano stati i problemi che hanno portato a questi bruttissimi risultati. Con Pioli si è creato un appiattimento progressivo sia sul profilo tecnico che mentale ed è stato piuttosto palese che la squadra, o una parte di essa, non sia mai andata in sintonia con il proprio allenatore".

Poi ha aggiunto: "Questa della Fiorentina è la dimostrazione che nel calcio niente è scontato e che non basta fare arrivare soltanto dei grandi nomi per vincere. Non credo si tratti di limiti di natura tattica o tecnica, perché reputo che la rosa sia all'altezza di disputare un buon campionato, ma si dovrà cominciare da un grande lavoro psicologico su tutta la squadra. Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, ma avrà anche tanta voglia di resettare tutto per partire come se il campionato iniziasse subito dopo la sosta. Dal confronto, credo che il Genoa abbia dimostrato qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, specialmente sul profilo del temperamento”.