Il Nizza deve vendere e si libererà di un centrale: anche la Fiorentina tra le squadre interessate

Il portale sportivo francese Foot Mercato riporta il nome dell'ultimo obiettivo della Fiorentina, in uscita dal Nizza.

L'identikit

Si tratta di Antoine Mendy, difensore centrale nato in Francia ma di nazionalità senegalese, classe 2004: alto 1.87 e dotato di ottimi mezzi fisici, ha già sette presenze con la Nazionale che lo ha anche portato al Mondiale, anche se non è mai entrato in campo. Uscito dalle giovanili del Nizza, è lì che ha sempre giocato in carriera aumentando progressivamente la sua titolarità fino a quest'anno, dove ha raccolto 36 presenze.

Cessione ad un passo

Il Nizza si è detto disponibile alla cessione, e sul ragazzo c'è anche la Fiorentina, secondo il portale francese: il club della Costa Azzurra ha bisogno di liquidità, anche e soprattutto dopo la decisione del proprietario Jim Ratcliffe di vendere il club. Il club in pole position per acquistarlo sarebbe il Crystal Palace, mentre c'è concorrenza anche in patria visto l'interessamento dell'Udinese.