Trevisani: "Togliere un attaccante per un difensore significa che hai paura, e infatti hai pareggiato. Solomon? Non è una sorpresa"

Riccardo Trevisani torna a parlare della Fiorentina, stavolta concentrandosi sulla debacle contro il Torino, che ha visto i viola perdere la vittoria nei minuti di recupero. Questo il suo commento a Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio.

Sul discorso dei cambi

“Per salvarsi secondo me serviranno 36 punti, che per la Fiorentina vuol dire farne 18 nelle prossime 14 partite, ovvero andare al doppio rispetto al passo tenuto finora. Mi aspettavo i complimenti a Vanoli per aver tolto Solomon e messo Ranieri, e magari sarebbero arrivati, ma ancora una volta c'è una legge non scritta per cui, se togli un attaccante per un difensore, il gol lo prendi. Questo è un cambio che significa che hai paura, e infatti poi hanno pareggiato. Non penso che la Fiorentina retrocederà, però sentivo dire che non è mai stata in lotta per retrocedere: ecco, questo no”.

Sui nuovi innesti

“Solomon non può essere una sorpresa, questo gira per campionati importanti da tanto tempo. Harrison? Non lo amo, ma non è un cattivo giocatore. Ma il problema non è né il mercato, né la squadra: mica penserete che la Fiorentina ha la terzultima rosa della Serie A? Per me, alla peggio, sarebbe ottava o nona”.