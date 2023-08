UFFICIALE: Spalluto si sposta in Serie C. Il centravanti pugliese saluta definitivamente la Fiorentina

La S.S. Monopoli 1966 ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive, fino al 30 giugno 2026, di Samuele Francesco Spalluto. L'attaccante viola si sposta ancora in C, dopo l'esperienza al Novara.

Di seguito il comunicato del club pugliese: "Attaccante nato a San Pietro Vernotico (Br) il 15 febbraio 2001, 183 cm, di piede destro, Spalluto arriva dalla Fiorentina, società nella quale è cresciuto calcisticamente con 70 presenze, 24 gol e 10 assist tra U17 e Primavera (51 presenze, 18 gol e 10 assist nella sola Primavera 1) e con la quale ha conquistato per ben due volte nel 2020 e nel 2021 la Coppa Italia Primavera (proprio nel 2021 ha meritato anche il titolo di miglior marcatore della competizione con 6 reti e ha segnato una doppietta decisiva nella finale con la Lazio).

“Nella scorsa stagione, Spalluto si è diviso tra Ternana (serie B) e Novara (serie C girone A con 14 presenze e 2 reti). Prima ancora, nella stagione 2021/2022, ha indossato la maglia del Gubbio con 30 presenze e 11 reti (tra serie C girone B, Coppa e playoff). Ad accoglierlo allo stadio Vito Simone Veneziani il direttore sportivo del Monopoli, Alfio Pelliccioni. Spalluto si è già unito al gruppo squadra allenato da mister Francesco Tomei e oggi pomeriggio, venerdì 25 agosto, completerà il suo primo allenamento in maglia biancoverde".