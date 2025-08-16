Riparte la giornata di Coppa Italia con altri trentaduesimi di finale: alle 18.30 toccherà al Como, che sfiderà il SudTirol. Partita importante anche per la Fiorentina: chi vince questa sfida andrà poi contro il Sassuolo ai sedicesimi, con la vincente che poi sfiderà la Fiorentina agli ottavi.

Tanta l'attesa per il nuovo Como di Fabregas, che schiera così la sua prima formazione ufficiale dell'anno: un 4-2-3-1 composto da Butez in porta, linea difensiva che conta Vojvoda, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; centrocampo affidato a Sergi Roberto e Da Cunha, dietro alla trequarti con Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez; Douvikas unica punta. Out l'ex obiettivo viola Baturina, che parte dalla panchina, così come Morata, Caqueret, Perrone, Diao e l'ex viola Cutrone.