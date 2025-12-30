Vanoli in bilico? L'allenatore incassa la fiducia della società...davanti a tutta la squadra
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La posizione di Paolo Vanoli all'interno della Fiorentina è in bilico? Non proprio.
Vanoli ha incassato la fiducia della società
L'allenatore viola, racconta stamani La Nazione, ha incassato la fiducia della società davanti al gruppo. Questo prima che andasse in scena la seduta di allenamento prevista per ieri al Viola Park.
Messaggio preciso
Un messaggio preciso, quasi a voler dire che adesso, per invertire la rotta, serve soprattutto l'impegno della squadra e non l'ennesimo tecnico ad interim o traghettatore per chissà quale porto.
