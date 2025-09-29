Stadio San Siro, la cessione non è mai stata così vicina. Stasera la possibile svolta per Milan e Inter

Giornata cruciale per le sorti di San Siro. Il Consiglio comunale di Milano voterà questa sera se approvare una delibera della Giunta che prevede la cessione della “Scala del calcio” e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il prezzo dello stadio, stabilito dall’Agenzia delle Entrate, è di 197 milioni di euro.

Il futuro di San Siro si decide stasera

I voti in Consiglio sono 49, e la maggioranza è a 25 voti. I favorevoli alla vendita sono tutti nella maggioranza di centrosinistra. Ci sono 23 voti garantiti più due indecisi.

Fumata bianca vicina

Nelle ultime ore, però, potrebbe essere arrivata la svolta: Forza Italia, che conta su quattro consiglieri, ha annunciato la propria astensione, che risulterebbe decisiva. La maggioranza di centro-sinistra avrebbe in caso i voti per far passare lo stadio nelle mani delle due società.