Carnasciali: "Su Kayode c'è stata una mancanza di lungimiranza. E lo stesso errore è stato fatto con Vanoli"

L'ex calciatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Me lo ricordo cosa si diceva di Kayode a Firenze, che era forte fisicamente ma gli mancava la tecnica. Succede spesso purtroppo che a Firenze ci siano dei ragazzi bravi a cui non si dà fiducia: un po' è una questione di soldi, un po' forse di mancanza di lungimiranza. Comprare calciatori all'estero prima ancora di valutare i nostri mi sembra assurdo, e poi ovviamente rischi di rimpiangerli. Kayode non è l'unico calciatore che abbiamo perso presto a Firenze”.

“Bisogna ragionare in prospettiva”

Poi ha aggiunto: “I 17 milioni incassati all'epoca dalla vendita di Kayode non erano pochi, però in certi casi bisogna pensare in prospettiva. Da quello che si vedeva la domenica il ragazzo era valido in ottica futuribile, evidentemente in società non lo hanno considerato capace di diventare forte”.

“Anche su Vanoli…”

Infine: “La stessa cosa, attenzione, succede con gli allenatori. Vanoli l'anno scorso, oltre a salvare la squadra, aveva fatto vedere qualcosa. Io l'ho sempre detto che non era giusto mandarlo via, e i fatti mi hanno dato ragione”.