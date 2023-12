La bruttissima entrata e il cartellino rosso che manca in Monza-Fiorentina. Un'ammonizione inventata per Beltran

La partita tra Monza e Fiorentina è stata diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata.

Manca un cartellino rosso

Bruttissima entrata di Akpa Akpro ai danni di Milenkovic nel secondo tempo della partita. Il giocatore del Monza entra con la gamba tesa e con il piede a martello sul difensore viola, ben sopra la caviglia. Intervento da rosso, ma Sacchi opta per il giallo e il Var non lo aiuta nella circostanza.

Un giallo inventato

Nel primo tempo è invece Beltran ad essere ammonito inspiegabilmente da Sacchi che, evidentemente non era in una grande serata ieri. Tanto da non vedere ad esempio che sulla punizione calciata da Gagliardini nei pressi del limite dell'area di rigore della Fiorentina, c'è un doppio tocco da parte del giocatore del Monza (scivolato). Quindi l'azione sarebbe dovuta ripartire con un calcio piazzato a favore dei viola.