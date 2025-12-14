La Roma piomba su un attaccante della Fiorentina! I giallorossi vorrebbero il calciatore già a gennaio, ma l'offerta...

La Gazzetta dello Sport rivela l'interesse della squadra di Gasperini per uno dei giocatori viola con il valore più alto, ma dal rendimento in campo ampiamente sotto le aspettative.

L'interesse della Roma

La Roma pensa al dopo-Dybala. L'attaccante argentino, spesso alle prese con infortuni, è prossimo alla scadenza e il rinnovo sembra un'opzione remota. La squadra capitolina sarebbe così sulle tracce di un giocatore da mettere, assieme a Soulè, nel duo dietro la punto. I nomi in ballo, ma uno dei più fattibili è il calciatore viola Albert Gudmundsson.

La possibile operazione

L'islandese non ha mai inciso in un anno e mezzo a Firenze. Con il processo ormai alle spalle e in una piazza nuova, potrebbe rilanciarsi e tornare il giocatore ammirato a Genova. I giallorossi potrebbero approfittare delle difficoltà viola, che nel mercato di gennaio sono pronti a fare “scelte drastiche”. La Roma però può proporre al momento solo il prestito.