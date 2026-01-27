Non solo Kean, problemi fisici anche per Piccoli: l'attaccante viola esce malconcio dal campo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Triplo cambio poco dopo l'ora di gioco per Vanoli, che ha mandato in campo Gosens, Fagioli e Piccoli per provare a riacciuffare il Como avanti 1-2 al Franchi.
Problemi fisici per Piccoli
Tra i giocatori sostituiti c'è anche Roberto Piccoli, attaccante viola uscito dal campo non in ottime condizioni. L'ex Cagliari ha accusato un problema all'inguine dopo uno scatto per raggiungere il pallone.
E ora in attacco?
Dopo il problema alla caviglia di Kean, nemmeno convocato quest'oggi, si aggiunge anche il problema fisico per Piccoli, che adesso sarà da valutare attentamente in vista dei prossimi impegni.
