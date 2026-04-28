Pedullà: "Un ritorno di Sarri al Napoli è fantacalcio? Non proprio. Se Conte dicesse addio ai partenopei..."

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul proprio sito della situazione che riguarda Maurizio Sarri, allenatore della Lazio più volte accostato alla Fiorentina, soprattutto per il volere della piazza viola.

La situazione su Sarri

"Maurizio Sarri ha definito da “fantacalcio” l’ipotesi di un suo ritorno a Napoli. Giusto che sia così, in assenza di contatti diretti e con una decisione – quella relativa a Conte – che deve essere presa. Passaggio imprescindibile l’incontro tra ADL e l’allenatore, fino a quel momento consigliamo un minimo di prudenza perché ci sono tante cose in ballo, emolumenti compresi. Ma se tra Conte e il Napoli si andasse ai titoli di coda, tra i candidati avrebbe un ruolo anche Sarri, nome in evidenza in una lista ristrettissima".

Il futuro dell'allenatore

“È evidente che Sarri a fine stagione dovrà parlare con la Lazio, avendo un contratto fino al 30 giugno 2028, ma le occasioni potrebbero non mancare e le parole di ieri sono un normale stato dell’arte a fine aprile. Quali occasioni? Il Napoli sempre se dovesse finire il rapporto con Conte e un altro paio di opportunità in Serie A: presto molte cose saranno più chiare”.