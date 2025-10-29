Pioli in sella ma la Fiorentina si tutela: e nelle idee del club viola c'è l'ex allenatore del Torino

Non traballa ancora la panchina di Stefano Pioli, che rimarrà alla guida della Fiorentina anche dopo il 3-0 subito a Milano con l'Inter, in attesa di sfidare Lecce e Genoa.

Il nome in ballo

Secondo Cronache di Spogliatoio però, la società viola si starebbe comunque guardando intorno e avrebbe pensato a Paolo Vanoli in caso di naufragio definitivo.

E dopo Lecce…

L'ex allenatore del Toro, nonché ex calciatore viola, è rimasto libero alla fine della scorsa stagione ed è in attesa di una nuova sistemazione. Tutto però dipenderà dal risultato del match con il Lecce.