A Toscana TV l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha espresso varie perplessità dopo la sconfitta della Fiorentina a Monza, di natura tecnica ma non soltanto.

‘Vanoli? Paga l’intervista che ha fatto’

“I gol subiti? La squadra è stata costruita male, è squilibrata. Poi è anche impostata male, ma se di base manca equilibrio, se col mercato non si interviene diventa difficile. Il male oscuro della Fiorentina è essere convinti di aver costruito un certo tipo di squadra, e che prima o poi ossa venire fuori… ma in questo modo non può farlo. Il problema non è Vanoli, questa Fiorentina è complessa da allenare, il tecnico viola paga l’intervista che ha fatto in cui diceva quanto sarebbe stato bello allenare questa Fiorentina… quella lo ha rovinato, non si può tornare a parlare di ‘punticini’ adesso”.

‘Mancano giocatori chiave in difesa e a metà campo’

“La Fiorentina fatica tantissimo contro squadre che chiudono gli spazi, se i suoi esterni non sono in giornata. La squadra è completamente priva di uomini chiave a metà campo, ma anche in difesa. Dragusin è un buon giocatore ma non può comandare la difesa. Serve un giocatore di personalità tra difesa e centrocampo, allora forse possono cambiare le cose”.