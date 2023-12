Su La Nazione in edicola stamani si legge il commento del giornalista fiorentino Benedetto Ferarra, che si è espresso così su Fiorentina-Genk: "Bravo Kayode. Che torna finalmente a riprendersi il suo posto in campo, quello dove Parisi lotta molto ma soffre troppo, e conquista un rigore che riporta la Fiorentina alla vittoria e lascia all’ultima sfida contro gli ungheresi il verdetto sul primo posto del girone. Calcio non molto, calci parecchi. Partita sporca, nervosetta e arbitrata discretamente male.

Interessante la scelta di Italiano nel secondo tempo con due palleggiatori in mezzo e Beltran pochi passi dietro a Kouame. L’argentino è chiaramente felice di non restare tutto solo in mezzo ai centrali avversari, ma è evidente che rivedere completamente il modulo, con tutti gli esterni che hai, non è operazione semplice. C’è da sperare che la vittoria ti rimetta al mondo per ripartire forte in campionato, dove ultimamente la Fiorentina fatica un bel po’"

https://www.fiorentinanews.com/news/146318200326/la-banalita-della-matematica-nel-girone-f-fiorentina-con-due-risultati-su-tre-in-ungheria-per-il-primato-ma-il-pareggio-va-bene-anche-al-ferencvaros