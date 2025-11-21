Alla fine niente Vlahovic: il grande ex partirà dalla panchina e Spalletti ha già scelto il suo sostituto
Contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, il grande ex Dusan Vlahovic non dovrebbe partire titolare contro la Fiorentina. Benché i piani di Spalletti fossero quelli di lanciarlo domani, preservandolo invece martedì sul gelido sintetico del Bodo Glimt, secondo Sky Sport le condizioni del serbo non sono ancora al top dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.
Fuori Vlahovic, dentro Openda
Un problema muscolare da non sottovalutare, e quindi Vlahovic partirà dalla panchina domani al Franchi. A questo punto il favorito per prenderne il posto dal primo minuto è Openda, pronto ad affiancare Yildiz. Panchina anche per David, tornato per ultimo dagli impegni con la Nazionale.
💬 Commenti