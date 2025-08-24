Esordio stagionale in B memorabile per l'ex Fiorentina Niccolò Pierozzi con il Palermo: gol e assist per la vittoria dei rosanero

E' iniziata anche la Serie B questo week end, con molte squadre del campionato cadetto impegnate in campo. Tra queste anche il Palermo, che ha battuto per 2-1 la Reggiana.

Protagonista assoluto un ex viola

Protagonista assoluto della gara l'ex Fiorentina Niccolò Pierozzi, che ha siglato l'assist per il vantaggio di Pohjanpalo e poi ha segnato il gol del nuovo vantaggio.

Esordio ok anche per Empoli e Monza

Buon esordio in Serie B anche per le due neoretrocesse Empoli e Monza, che hanno battuto rispettivamente Padova e Mantova.