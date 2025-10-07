Bucchioni: "Non abbiamo ancora visto il Sohm di Parma, soffre il salto. Proverei Fagioli nella posizione di Gudmundsson, ecco perché"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina, a partire da Gudmundsson e da un tema tattico: “Mi interrogherei su di lui e su Fagioli, che proverei nella sua posizione. Solleverei le sue responsabilità di regia, perché evidentemente ha troppa pressione in quel ruolo e ha pagato la mancanza di serenità. In posizione avanzata, invece, sei più libero di fare cose o sbagliare. Sono errori più rimediabile, un tentativo lo farei”.

“Sohm soffre il salto di qualità. Cataldi era giusto”

Su Sohm: “Fa parte di quella categoria di giocatori che cambiano maglia e fanno fatica a fare in uno step di crescita. Non lo abbiamo ancora visto ai livelli del Parma, io me lo ricordo ed è il motivo per cui lo hanno voluto a Firenze. Sono troppi che soffrono questo salto. In questo senso, Cataldi alla Fiorentina aveva invece dimostrato la personalità e l'esperienza giuste per questa squadra. E sarebbe costato molto meno di Sohm per delle caratteristiche che a lui mancano”.