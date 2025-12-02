Daniele Carnasciali, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno parlando del parallelismo tra la sua squadra e quella attuale.

Le parole di Carnasciali

“Bisogna non pensare di essere forti e sottovalutare la situazione. E' lo stesso errore che abbiamo fatto noi nel ‘93. Il vantaggio che hanno i giocatori di oggi è che sono in difficoltà all’inizio. Noi ci trovammo in difficoltà alla fine. Ora serve tutto, parlare con i tifosi, tenerli calmi, discorsi, megafono. Ok, però poi servono i risultati in campo. Ancora ci manca la mentalità della lotta alla salvezza. Siamo migliori di tante squadre, ma dobbiamo entrare in quella particolare mentalità”.

Senza campioni

“Nelle difficoltà il campione o l'esperienza fanno la differenza. Nella Fiorentina di adesso però non vedo niente di tutto questo. Vanoli deve tirare fuori qualcosa dai più giovani che sono più spensierati. Poi noi parliamo senza vedere gli allenamenti. Ora deve essere bravo l'allenatore a dare qualcosa in più, quello che non ha dato Pioli, che è stato anche lasciato solo. Ora serve resettare tutto. A me il mercato di gennaio non piace, ma magari abbiamo la fortuna di beccare qualche buona pedina. Ma siamo ultimi… La tranquillità la trovi con una vittoria. La continuità di Vanoli? Mica è stupido. Se prosegue con un modulo è perché non ha giocatori per cambiare. Però se poi non funziona nulla qualcosa devi fare".