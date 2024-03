Un pareggio così fa più incazzare di una sconfitta. Fiorentina piegata dal “fuoco amico”: quello del suo allenatore. Responsabile numero uno: Italiano. I suoi cambi sono una benedizione… per la Roma.

Scelte scellerate

Lascia la Fiorentina in dieci per tutto il secondo tempo sostituendo un buon Nico con il consuento ectoplasma Ikone. Nei minuti di recupero inserisce tre giocatori per mettere in campo forze fresche, ma in realtà hanno riflessi ancora congelati. Prima è Nzola che si fa anticpare. Poi è Arthur a non arrivare primo sulla palla: da lì inizia l’azione del pareggio giallorosso. Scelte scellerate e valutazioni palesemente errate.

Voti e giudizi

Biraghi – 5 – Avvia l’azione del raddoppio, duetta con Sottil. Pregiudica una buona gara facendosi parare il rigore che avrebbe chiuso il risultato.

Ikone – 2 – Entra e la squadra gioca in dieci. E ora dite pure che ce l’ho con lui. A me pare che sia lui ad avercela con noi…

Sottil – 7,5 – Intimidisce prima Mancini (costringendo De Rossi a sostituirlo dopo mezz’ora) e poi Huijsen con accelerazioni che li umiliano con cartellino giallo a carico. Immarcabile per manifesta superiorità.

Italiano – 0 – Vedi inizio dell’articolo

