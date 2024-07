Rinnovo in vista per Distefano... e poi ancora un prestito in Serie B. Accordo di massima con una retrocessa

L'attaccante della Fiorentina Filippo Distefano è pronto a salutare temporaneamente, ancora una volta. Prima, però, è stato fatto un importante passo in avanti per consolidare il futuro in viola del classe 2003.

Rinnovo e partenza in prestito

Secondo quanto riportato da Calciofrosinone.it, Distefano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Frosinone. I gialloblù hanno raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina e con il classe 2003, c'è l'intesa definitiva e manca pochissimo all'ufficialità.

Prima, però, Distefano ha rinnovato il proprio contratto con il club viola fino al 2028. L'operazione con il Frosinone è dunque esclusivamente a carattere temporaneo.