Fiorentina-Dodô: Il grande disgelo. L'offerta fatta dai viola e il sogno del calciatore

Procede l’operazione rinnovo per Dodo con la Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio di stamani racconta che nelle scorse ore c’è stato un vertice tra i procuratori del brasiliano e i dirigenti viola per confrontarsi sul tema.

L'incontro

Un incontro che viene definito come molto positivo, al punto che il manager del calciatore, Giuliano Bertolucci, ha manifestato la volontà di continuare l'avventura a Firenze aprendo alla trattativa con il club. Per la prima volta c'è stata un'interlocuzione diretta tra le parti, senza filtri e senza incomprensioni che hanno generato un lungo stallo nella vicenda.

L'offerta

Sul quotidiano sportivo si legge che la Fiorentina ha messo sul piatto una cifra vicina ai 2 milioni di euro netti a stagione come ingaggio. Quanto alla durata dell’accordo, il direttore sportivo Roberto Goretti ha proposto a Dodo di estenderla fino al 2029, con inoltre un'opzione fino al 2030, legata al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Il sogno

Dodo culla il sogno di legarsi a Firenze, città che ama e che ha dato i natali ai suoi figli. Anche per questo c'è un certo ottimismo per un possibile lieto fine.