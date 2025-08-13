​​
Un attaccante per forza: i nomi già trattati dalla Fiorentina e la pista greca pronta a rinvigorirsi

Claudio Tirinnanzi /
Ioannidis TNS Panathinaikos
L'attaccante greco Ioannidis

Contestualmente alla cessione di Beltran, la Fiorentina sta lavorando per inserire in rosa un altro attaccante che sia confacente alle richieste fatte dal tecnico Pioli

Vari attaccanti

Diversi i giocatori già trattati o per i quali la Fiorentina si è informata, in Italia e in Europa. C'è Shpendi del Cesena, Siwe del Guincamp, Harder, richiesto in prestito allo Sporting Lisbona, Daku del Rubin Kazan ed è ritornato di moda anche Ioannidis del Panathinaikos che piace più di tutti tra questi, ma che è anche il più chiaro. 

Ritorno di fiamma per il greco

A proposito di Ioannidis, c'è da dire che la dirigenza viola si è informata sui costi ormai diversi mesi fa, vale a dire dopo averlo affrontato nella scorsa edizione della Conference League. Come avete potuto leggere ieri, i discorsi per il greco potrebbero essere riallacciati dopo il ritorno del preliminare di Europa League che si giocherà giovedì tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos. 

