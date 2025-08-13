Un attaccante per forza: i nomi già trattati dalla Fiorentina e la pista greca pronta a rinvigorirsi

Contestualmente alla cessione di Beltran, la Fiorentina sta lavorando per inserire in rosa un altro attaccante che sia confacente alle richieste fatte dal tecnico Pioli.

Vari attaccanti

Diversi i giocatori già trattati o per i quali la Fiorentina si è informata, in Italia e in Europa. C'è Shpendi del Cesena, Siwe del Guincamp, Harder, richiesto in prestito allo Sporting Lisbona, Daku del Rubin Kazan ed è ritornato di moda anche Ioannidis del Panathinaikos che piace più di tutti tra questi, ma che è anche il più chiaro.

Ritorno di fiamma per il greco

A proposito di Ioannidis, c'è da dire che la dirigenza viola si è informata sui costi ormai diversi mesi fa, vale a dire dopo averlo affrontato nella scorsa edizione della Conference League. Come avete potuto leggere ieri, i discorsi per il greco potrebbero essere riallacciati dopo il ritorno del preliminare di Europa League che si giocherà giovedì tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos.