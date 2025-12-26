Runjaic: "Un episodio ha favorito la Fiorentina, non si possono prendere cinque gol come quelli fatti dai viola"

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, è tornato a parlare della sconfitta pesante subita contro la Fiorentina che, evidentemente, non gli è andata ancora giù.

“Un episodio ha cambiato la partita di Firenze”

“L'espulsione di Okoye ha cambiato la partita, non è una scusa ma è un dato di fatto - ha detto - era sicuramente evitabile e la dinamica della partita sarebbe stata diversa. Sapevamo di trovare una Fiorentina in difficoltà, con noi hanno raccolto i primi tre punti, sfruttando questo episodio per portare la gara dalla loro parte”.

“Non si possono prendere cinque gol come quelli contro i viola”

Il tecnico nato in Austria ha aggiunto: “E' vero, la nostra è stata una brutta prestazione a Firenze, avevamo approcciato bene la gara fino al cartellino rosso. Comunque sia, si può perdere giocando in dieci, ma bisogna almeno provare a fare la prestazione, invece non c'è stata. Non è possibile che una squadra possa cambiare volto così tra Napoli e Fiorentina: non si può perdere prendendo cinque gol nel modo in cui li abbiamo presi”.