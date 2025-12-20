L'apoteosi dell'assurdità: a un millimetro dall'esonero, Vanoli vira sulla difesa a quattro. Un post Losanna surreale

Sono settimane, mesi, che chiunque, e non importa esser laureati a Coverciano, gli chiede di cambiare qualcosa, di tentare, di provarle tutte per togliersi qualsiasi scrupolo. E a un millimetro dall'esonero Vanoli cambierà finalmente qualcosa, ci proverà almeno: il passaggio alla difesa a quattro è cosa fatta, secondo La Nazione. Vedremo con quali interpreti.

Incredibile che un tecnico a cui veniva chiesto di fare la rivoluzione, non abbia spostato una virgola in un mese e mezzo abbondante di pessimi risultati e sconcertanti prestazioni. I cambi li ha annunciati Vanoli stesso dopo la gara con il Losanna, in un clima surreale tra i ritardi legati ‘alla doccia’ e la convinzione che anche vincendo, la Fiorentina non sarebbe arrivata tra le prime otto. Un capitolo in più della farsesca situazione viola.