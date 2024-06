Calamai: "Palladino quando parla batte Italiano, e mi ricorda un po' Montella. C'era bisogno di uno che trasmettesse ottimismo"

Il commento di Calamai

Una conferenza stampa chiara, in parte aziendalista, ma che sicuramente qualche dubbio l'ha sciolto specialmente sulle questioni tattiche. Di mercato si è parlato poco, qualcosa delle intenzioni di Raffaele Palladino è venuto fuori, ma è chiaro che risposte in questo momento non ne possano arrivare.

“Palladino mi ricorda Montella”

Sulla presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina si è espresso su Facebook il giornalista Luca Calamai: “Così, a caldo, mi verrebbe da dire che Palladino è un gran furbacchione. Mi ricorda sempre di più Montella. Per il momento in dialettica batte Italiano 2-0, poi vedremo sul campo. Di sicuro, ad oggi, avevamo bisogno di uno che regalasse ottimismo e sorrisi”.