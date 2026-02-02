Il Fortini in bilico, il mercato e una delicata questione che resterà sempre sullo sfondo

Qualunque sarà la sua conclusione, resta il caso di Niccolò Fortini sullo sfondo per la Fiorentina.

Mercato

C'è la Roma a cui piace e non da ora ma dalla scorsa estate. Il club gigliato però non è disposto a cederlo per meno di 15 milioni di euro. C'è bisogno quindi di un rilancio giallorosso (la cifra offerta finora è sempre stata più bassa) per entrare nel vivo della trattativa. La sensazione dunque è che alla fine resterà alla Fiorentina.

Contratto

Ma la sua posizione all'interno della squadra è comunque in bilico da settimane, al di là del mercato, per via di un contratto che scadrà il prossimo anno e che non è stato ancora possibile rinnovare. Ad oggi non c'è stato mai un vero avvicinamento tra le parti che facesse presagire l'arrivo di una firma.