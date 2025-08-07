Comuzzo via? La Fiorentina dice ancora no. Per convincere Commisso a cambiare idea ci vuole una follia
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i giocatori della Fiorentina più apprezzati sia in Italia che all'estero, c'è sicuramente il giovane centrale Pietro Comuzzo.
In questi giorni si è tornati a parlare di tanti club, specialmente in Premier League, che vorrebbero mettere le mani sul difensore, ma con molte probabilità dovranno mettersi il cuore in pace.
Da 40 milioni in su
Per strappare il centrale classe 2005 servono da 40 milioni in su, scrive Tuttosport. In pratica il giocatore è da inserire tra gli incedibili viola, almeno per questa stagione.
L'offerta già rifiutata
Qualche mese fa il patron viola, Rocco Commisso, si è trovato a respingere un'offerta del Napoli, che per Comuzzo si era spinto a trenta milioni più bonus.
