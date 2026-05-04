Ferrara: "Paratici-Roma? Lui non è stupido e questa scelta lo sarebbe. Vanoli da ringraziare, non abbiamo potuto vedere il suo calcio"

Benedetto Ferrara, giornalista sportivo vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha commentato così l'avvicinamento della squadra di Vanoli alla sfida di Roma, concentrandosi proprio sul mister viola e sulle voci che riguardano Paratici. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno.

Su Vanoli

“La Fiorentina non può permettersi di sottovalutare questo impegno, io spero in una grande prova di orgoglio, che servirebbe anche per i tifosi: imperativo lasciare bene questa stagione per iniziare a lavorare bene sul futuro. Non credo che saranno queste ultime partite di campionato a definire il futuro di Vanoli, sinceramente: il futuro di Vanoli gira nella testa di Paratici e nella sua idea di calcio. Io, come tutti, dobbiamo solo ringraziare Vanoli, anche chi non ama il suo calcio che, comunque, non abbiamo mai visto per questioni di emergenza: doveva sistemare lo spogliatoio, ritrovare la fiducia dei suoi giocatori, ha avuto un mercato di gennaio così così e ha anche dovuto lottare con gli infortuni. Chiedo solo che, qualsiasi allenatore ci sia per la prossima stagione, abbia vedute condivise su quella che dovrà essere la prossima Fiorentina”.

Su Paratici

“Il contratto lungo di Paratici mi fa pensare che lui sia qui per ricostruire la Fiorentina e che ci sia grande empatia e collaborazione con la società. Un professionista che è stato squalificato in Italia, è stato fuori dal giro e mandato quasi in esilio, rientra, firma un contratto di quattro anni, si porta dietro staff e ne cambierà altrettanti, e dovrebbe mollare tutto perché lo ha chiamato la Roma? Paratici non è stupido e questa sarebbe una scelta stupida, poi la Roma ha tutto il diritto di interessarsi: di certo la Fiorentina non ha nulla da smentire”.