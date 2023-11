Bongiorni: "Bonaventura è come un vino d'annata. Ha perso due anni al Milan, ma si sta riprendendo con gli interessi alla Fiorentina"

Può un giocatore a 34 anni essere fondamentale per una squadra? Giacomo Bonaventura lo è sicuramente per le sorti della Fiorentina.

Gol importanti

I suoi gol sono stati importantissimi in questa prima parte di stagione e lo hanno reso un elemento del quale Vincenzo Italiano non può fare a meno. E Jack sembra non avere assolutamente voglia di fermarsi.

“E' come un vino d'annata”

“Giacomo ormai è come un vino d’annata: più invecchia e più diventa buono - è il pensiero di chi lo ha scoperto quando giocava al Margine Coperta, ovvero Antonio Bongiorni - Ha perso due anni quando era al Milan per infortunio ma si sta riprendendo con gli interessi a Firenze”.

Bongiorni ha rilasciato questa dichiarazione al Corriere dello Sport-Stadio.